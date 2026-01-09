Четыре белгородца пострадали в результате атаки БПЛА на автобус

В результате атаки БПЛА на автобус в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Волоконовском округе в районе хутора Григорьевка дрон атаковал автобус предприятия, в результате двое мужчин и две женщины получили осколочные ранения. Пострадавшие были доставлены в Волоконовскую ЦРБ для оказания помощи, после чего их перевели в Валуйскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено. В поселке Алексеевка Волоконовского округа от удара дрона в частном доме перебита газовая труба, выбиты окна и посечены ворота, также поврежден легковой автомобиль.

В Белгороде в результате детонации дрона осколками посечена машина. В Шебекино от удара FPV-дрона пробита крыша хозпостройки. При атаке второго БПЛА огнем уничтожен грузовой автомобиль. Третий беспилотник сдетонировал на парковке предприятия, повредив машину. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома, выбив окна и повредив забор. В селе Белянка вследствие детонации дрона повреждены заборы двух частных домов и два автомобиля.

В Грайвороне от атаки FPV-дрона повреждена машина, а также пробиты кровли и выбиты окна в двух частных домах. В селе Гора-Подол Грайворонского округа в результате детонации дрона повреждена одна квартира в многоквартирном доме. В Белгородском округе в селе Ясные Зори от удара дрона посечена крыша многоквартирного дома. В Краснояружском округе в селе Илек-Пеньковка FPV-дрон атаковал социальный объект, повредив кровлю. Информация о последствиях уточняется.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области, пострадали три человека. Всего были применены не менее 29 БПЛА и 11 боеприпасов. Были повреждены не менее 15 домов, 13 автомобилей получили повреждения или уничтожены.

Ульяна Ларионова