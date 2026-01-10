В Омской области подросток украл с отделения почты пенсии на 1,2 млн руб.

Правоохранители задержали 17-летнего юношу по подозрению в хищении более 1,2 млн руб., предназначенных для выплаты пенсий жителям Омской области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о краже (ч.4 ст. 158 УК РФ), сообщает региональное управление МВД.

С заявлением о пропаже денег обратилась заведующая почтовым отделением поселка Малая Бича Усть-Ишимского района. По данным следствия, внучатый племянник заявительницы вынес один из инкассаторских мешков, после чего отправился в Тобольск, где проходит обучение в колледже.

Полицейские задержали несовершеннолетнего перед въездом в село Вагай Тюменской области. При обыске силовики обнаружили у него около 250 тыс. руб. В ходе допроса студент пояснил, что мешок для денег сжег в печке, а 1 млн руб. спрятал под крыльцом дома по месту проживания.

Александра Стрелкова