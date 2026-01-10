Сенатор Пушков усомнился в желании премьера Италии вести диалог с Россией

Заявления премьер-министра Италии Джорджи Мелони о возобновлении переговоров с Россией вызывают два вопроса — с кем и о чем вести диалог. Такое мнение выразил председатель комиссии по информполитике Совета федерации Алексей Пушков в Telegram-канале.

Господин Пушков поинтересовался, какие именно переговоры собирается вести Италия с Россией, двусторонние или от лица Евросоюза. Этот вопрос возникает из-за того, что диалог с РФ поддерживали только премьер Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и ЕК в целом, напомнил сенатор, «слышать о них (переговорах.—"Ъ") не хотели».

Алексей Пушков добавил, что ему неясна и тема потенциального диалога с Евросоюзом. «Та платформа, с которой выступает ЕС и которая состоит в поддержке всех требований Киева, вряд ли может служить основой для продуктивных переговоров»,— пояснил сенатор.

Накануне Джорджа Мелони заявила, что пришло время для разговора между ЕС и Россией. По ее словам, делать это в одиночку не стоит, поэтому предложила задуматься над назначением спецпредставителя ЕС по Украине.