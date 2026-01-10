Фигуристы Ефимова и Митрофанов стали двукратными чемпионами США в парном катании

Фигуристы Алиса Ефимова и Миша Митрофанов стали двукратными чемпионами США в парном катании на чемпионате в Сент-Луисе. По сумме двух программ они набрали 207,71 балла.

Фигуристы получили 75,31 балла в короткой программе и 132,4 — в произвольной. Серебряными призерами стали Элли Кам и Дэнни О'Ши, набрав 197,12 балла. Бронзу завоевали Кэти Макбет в паре с Даниилом Пакманом (187,45 балла).

Алиса Ефимова выступала и соревновалась в России с 2015 до 2020 года, после чего сменила спортивное гражданство на немецкое. С 2023 года фигуристка выступает за США, в том же году они с Митрофановым образовали пару. Митрофанову 27 лет, он родился в США.

Чемпионат США по фигурному катанию проходит с 7 по 10 января в Сент-Луисе. Турнир является частью отбора фигуристов сборной США на Олимпийские игры 2026 года. Однако, как сообщил ТАСС, в настоящий момент Алиса Ефимова ожидает разрешения на получение американского паспорта, поэтому пара не сможет выступить на предстоящей Олимпиаде в Италии.