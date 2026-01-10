Три российских аэропорта приостановили работу

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

По данным ведомства, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. В 7:12 мск ограничения были сняты в аэропорту Чебоксар, который приостановил работу с 4:52 мск.

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» сообщили об изменении расписания полетов 10 января из-за ограничений на прием рейсов в аэропорту Шереметьево. Из-за снегопада воздушная гавань приостановила прием прибывающих самолетов с 5:00 до 10:00 мск.