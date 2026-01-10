Авиакомпании предупредили об отмене рейсов из-за ограничений в Шереметьево

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Победа» сообщили о вынужденном изменении расписания полетов 10 января из-за ограничений на прием рейсов в аэропорту Шереметьево. Пресс-служба перевозчика предупредила, что некоторые рейсы могут быть отменены.

«Просим пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте "Аэрофлота". В случае отмены рейса — не приезжать в аэропорт»,— написано в сообщении «Аэрофлота». Пресс-служба «Победы» уточнила, что некоторые рейсы перенаправлены из Шереметьево в другие аэропорты.

Из-за снегопада аэропорт Шереметьево приостановил прием прибывающих самолетов с 5:00 до 10:00 мск. Вечером 9 января в Шереметьево также возникли задержки с выдачей багажа. В некоторых случаях они превышали 7 часов. Telegram-канал «Осторожно, Москва» пишет, что пассажиры нескольких рейсов после приземления несколько часов ожидали, когда к самолету подгонят трапы.