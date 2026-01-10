Аэропорт Сочи приостановил работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в аэропорту Сочи введены ограничения на прием и отправку самолетов.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Чебоксар и Волгограда. В аэропортах Краснодара и Геленджика действуют дополнительные временные ограничения. Ранее на 10 минут работу приостанавливали московские аэропорты Домодедово и Жуковский.

С 5:00 до 10:00 мск из-за снегопада не принимает прибывающие рейсы московский аэропорт Шереметьево. Рейсы на вылет продолжают выполняться.