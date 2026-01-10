Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на прием и отправку самолетов. Спустя 10 минут оба аэропорта возобновили работу.

Ограничения на прием и отправку самолетов продолжают действовать в аэропорту Калуги. Ранее работу примерно на три часа приостанавливал аэропорт Тамбова.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вблизи столицы сбит беспилотник. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Новости компаний Все