Аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили работу

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов в московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены ограничения на прием и отправку самолетов. Спустя 10 минут оба аэропорта возобновили работу.

Ограничения на прием и отправку самолетов продолжают действовать в аэропорту Калуги. Ранее работу примерно на три часа приостанавливал аэропорт Тамбова.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вблизи столицы сбит беспилотник. На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.