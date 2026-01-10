Ограничения трассы Р-228 отменили в Волгоградской области

Проходящий через Волгоградскую область участок трассы Р-228 открыли для движения рейсовых автобусов и грузовиков. О снятии ограничений сообщило УПРДОР «Нижне-Волжское».

Фото: ИА «Общественное мнение»

В 11 утра 9 января в связи с сильным туманом на дороге «Сызрань — Саратов — Волгоград» закрыли движение для маршрутного транспорта с 317-го по 512 км, для грузового — с 512-го по 672 км. Водителей легковых авто просили также воздержаться от поездок. Ограничения отменили около 22 часов.

Напомним, 10 января в Волгоградской области ожидается продолжение непогоды. Метеорологи прогнозируют сильную гололедицу на дорогах. Также в регионе возможен ветер до 15–20 м/с в порывах.

Дарья Васенина