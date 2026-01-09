В Волгоградской области ограничено движение на трассе Р-228 из-за тумана

В Волгоградской области продлили ограничения для движения маршрутных транспортных средств на участке федеральной трассы Р-228. Причина — видимость менее 50 метров из-за тумана, сообщили в ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское».

На трассах в Волгоградской области введены ограничения из-за тумана

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

С 11 часов по местному времени введены новые ограничения движения на дороге «Сызрань — Саратов — Волгоград» (с 317 по 672 км). Водителей просят воздержаться от поездок в этом направлении до наступления благоприятных погодных условий.

Ранее сообщалось, что ограничения действуют и в Саратовской области на участке трассы Р-22 «Каспий» автомобильной дороги М-4 «Дон» — Тамбов — Волгоград — Астрахань (км 708+000 — км 594+000).

Марина Окорокова