Крепкий ветер и гололед обещают в Волгоградской области 10 января
В Волгоградской области продолжается плохая погода. Региональное МЧС предупредило о сильном ветре и опасности на дорогах.
Фото: ИА «Общественное мнение»
В первой половине дня синоптики ожидают налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Скорость ветра достигнет в порывах 15–20 м/с, что соответствует «очень крепкому ветру». На дорогах обещают гололедицу. Водителей и пешеходов просят быть осторожнее.
По данным Gismeteo, в Волгограде сегодня от -3°С до +1°С. Возможен снегодождь. В течение дня преимущественно солнечно. Западный ветер, 1–4 м/с, порывы — до восьми.