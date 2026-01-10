Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Крепкий ветер и гололед обещают в Волгоградской области 10 января

В Волгоградской области продолжается плохая погода. Региональное МЧС предупредило о сильном ветре и опасности на дорогах.

Фото: ИА «Общественное мнение»

В первой половине дня синоптики ожидают налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Скорость ветра достигнет в порывах 15–20 м/с, что соответствует «очень крепкому ветру». На дорогах обещают гололедицу. Водителей и пешеходов просят быть осторожнее.

По данным Gismeteo, в Волгограде сегодня от -3°С до +1°С. Возможен снегодождь. В течение дня преимущественно солнечно. Западный ветер, 1–4 м/с, порывы — до восьми.

Дарья Васенина