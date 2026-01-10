Застрявшая в пробке на М-8 под Переславлем семья обратилась за ночлегом

На настоящий момент к властям за ночлегом обратилась только одна семья из числа людей, попавших в многокилометровую пробку на федеральной трассе М-8 под Переславлем-Залесским в Ярославской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Хабибулин Фото: Сергей Хабибулин

По его словам, все условия для обратившейся семьи были предоставлены. Пункт временного размещения расположен в гостинице «Роза ветров» в Переславле, уточнил губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что люди стоят в пробке более 10 часов. Заторы начали возникать еще днем 9 января из-за сильного снегопада, который создал сложности для заезда фур на горки. Впоследствии это обернулось остановкой движения машин на участке от 111 до 134 км трассы М-8.

«Дорожная обстановка на федеральной трассе М8 в Переславль-Залесском округе постепенно стабилизируется. Сейчас в обе стороны идет пропуск легковых автомобилей. Движение грузового транспорта временно приостановлено»,— сообщил губернатор 10 января в 00:02 в своем Telegram-канале.

Михаил Евраев заверил, что дорожные службы будут работать всю ночь, чтобы подготовить трассы к завтрашнему дню. 10 января в регионе также ожидается снегопад. «В связи со сложными погодными условиями желательно максимально воздержаться от поездок»,— попросил губернатор.

Алла Чижова