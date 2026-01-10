Трамп: США захватили танкер Olina в сотрудничестве с властями Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска захватили танкер Olina в Карибском море в сотрудничестве с временными властями Венесуэлы. По его словам, сейчас судно возвращается в Венесуэлу.

Как указал господин Трамп в соцсети Truth Social, нефть с задержанного танкера будет продана в рамках энергетической сделки между Вашингтоном и Каракасом. The Wall Street Journal писала, что танкер Olina перевозил российскую нефть.

Позднее президент США сказал журналистам, что «прямо сейчас» из Венесуэлы в Соединенные Штаты направляются 30 млн баррелей нефти. «Вчера Венесуэла передала нам 30 млн баррелей нефти. Это большой объем нефти. Она стоит примерно $4 млрд»,— сообщил он на пресс-конференции (запись опубликована на YouTube-канале Белого дома).

В ночь на 3 января армия США нанесла удары по Каракасу и похитила президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Госдеп заявлял, что дальнейший план США в отношении Венесуэлы состоит из трех пунктов, в числе которых продажа венесуэльской нефти. По словам Дональда Трампа, Соединенные Штаты намерены получить от 30 млн до 50 млн баррелей нефти. Средства от их продажи будет контролировать Вашингтон, чтобы «гарантировать их использование на благо народов» двух стран.