Крестьяне свалились в Париж как снег на голову

Не успела столица Франции убрать улицы после январского снегопада, как дороги оказались перекрыты тракторами, убрать которые оказалось потруднее. Крестьяне заявились в Париж протестовать против подписания соглашения МЕРКОСУР о свободной торговле между Европейским союзом и странами Южной Америки. Они полагают, что открытие внутреннего рынка для иностранной продукции станет смертным приговором для французских фермеров. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французские фермеры на забастовке перед зданием Национального собрания, 8 января 2026 года

Фото: Benoit Tessier / Reuters Французские фермеры на забастовке перед зданием Национального собрания, 8 января 2026 года

С утра Париж проснулся не от мусоровозов, а от гула тракторов. Французские крестьяне свалились в столицу как снег на голову. На рассвете в четверг колонны сельскохозяйственной техники, ведомые профсоюзом Coordination rurale («Сельская координация»), прорвались в город, несмотря на запреты, кордоны и масштабную полицейскую мобилизацию.

Накануне вечером префектура полиции издала постановление, запрещающее тракторам появляться в «чувствительных зонах» столицы: у Елисейского дворца, где располагается резиденция президента, у Матиньонского дворца — резиденции премьер-министра, у Национальной ассамблеи и Сената, у министерств сельского хозяйства и экологии, а также у всепарижского оптового сельскохозяйственного рынка Ранжис.

Однако крестьяне, презрев запрет, ранним утром появились и на Елисейских полях у Триумфальной арки, и у Национальной ассамблеи, и у Сената, разъезжая по столице так, словно это не чужой город, а их огород. Как хвастались организаторы, «войти в Париж — уже подвиг».

По данным профсоюзов, в среду вечером у ворот Парижа стояли десятки, а возможно, и сотни тракторов. В сам город смогли прорваться немногие: большая их часть была остановлена на подступах к столице. По данным Министерства внутренних дел, за весь вчерашний день в регионе Иль-де-Франс было зафиксировано 670 участников акций и 109 тракторов, из них 46 — в пределах Парижа.

В течение всего дня тракторы стояли напротив полицейских кордонов на въезде в город. В районе Порт-д’Отёй протестующие спилили дерево и положили его поперек дороги. Один из лидеров Coordination rurale, Серж Буске-Кассань, перед камерами журналистов поставил ультиматум: либо тракторам разрешат доехать до Национального собрания, либо они срубят все деревья. «Вы убиваете наших коров — мы рубим ваши деревья»,— заявил он. Эта угроза с утра прозвучала на всех информационных каналах, став ещё одним штрихом к портрету протеста, балансирующего между отчаянием и бравадой.

К середине дня внутри Парижа оставалось несколько тракторов, возвышавшихся над толпой протестующих. Крестьяне и профсоюзные лидеры перемещались по городу со встречи на встречу. Темы обсуждений — повальная болезнь скота и грядущее соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Южной Америкой. Политики в целом поддержали протест.

Бывший премьер-министр и экс-министр сельского хозяйства Мишель Барнье назвал соглашение с МЕРКОСУР «договором из другой эпохи» и призвал правительство выступить против него.

По его мнению, Франции нужны не всеобъемлющие торговые пакты, а точечные отраслевые соглашения.

Председатель Сената Жерар Ларше пообещал принять лидеров сельскохозяйственных профсоюзов, а председатель Национальной ассамблеи Яэль Браун-Пиве встретилась с протестующими уже утром, объяснив, что понимает гнев фермеров. Национальная ассамблея, напомнила она, это «дом народа», и французы имеют право выражать здесь свое недовольство. Это, однако, не помешало собравшимся освистать спикера, требовать ее отставки и скандировать: «Мы не будем умирать молча».

Мэр Парижа Анн Идальго была менее снисходительна. Она возмутилась тем, что у Порт-д’Отёй фермеры срубили дерево. Природа, заявила она, тоже имеет права, и гневом, пусть даже трижды справедливым, и правом на демонстрации, которое никто не отнимает, нельзя оправдать любое безобразие.

«Мы не можем уехать из Парижа без ответа»,— повторяли фермеры. Федерация национальных союзов сельхозпроизводителей (FNSEA), крупнейший аграрный профсоюз Франции, заявила, что ожидает от премьер-министра «серьезного послания», адресованного разгневанным аграриям, и призвала к принятию «чрезвычайных мер» еще до голосования по бюджету.

Единственный ответ прозвучал поздно вечером, когда тракторы уже начали разворачиваться и покидать столицу. Президент Эмманюэль Макрон объявил, что в пятницу Франция проголосует в Брюсселе против соглашения о свободной торговле. Однако, скорее всего, Франция даже вместе с Польшей, Венгрией и Ирландией окажется в меньшинстве.

Алексей Тарханов