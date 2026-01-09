Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Иран на 9 января

Дубайская авиакомпания Flydubai отменила все запланированные на 9 января рейсы в Иран. Об этом пресс-служба перевозчика сообщила ТАСС.

В пресс-службе авиакомпании сообщили, что Flydubai будет продолжать следить за ситуацией в Иране и принимать соответствующие меры по корректировке расписания полетов.

Сегодня некоторые авиакомпании также отменили рейсы из Стамбула в Тегеран, пишет ТАСС. Скорректировали расписание как турецкие, так и иранские перевозчики, отмечает агентство со ссылкой на онлайн-табло двух стамбульских аэропортов.

29 декабря из-за девальвации национальной валюты и резких колебаний курса, повлиявших на цены, в Иране начались митинги. Накануне в городе Хамадан на западе Ирана прошли протесты, в результате которых погибли шесть человек. По информации иранской государственной телерадиокомпании IRIB, протестующие «нанесли значительный ущерб частной и государственной собственности».