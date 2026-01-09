Шесть человек погибли во время беспорядков на западе Ирана

Во время беспорядков в городе Хамадан на западе Ирана 8 января погибли шесть человек. Об этом сообщила иранская гостелерадиокомпания IRIB.

По информации IRIB, протестующие «нанесли значительный ущерб частной и государственной собственности». Iran International ранее писало о гибели прокурора Али Акбар Хосейнзаде и нескольких сотрудников полиции в городе Эсферайен на северо-востоке страны. Прокурор, уточнило издание, следил за порядком во время протестов. Демонстранты подожгли трейлер, в котором он находился.

Митинги в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резких колебаний курса, повлиявших на цены. Накануне вечером волнения возобновились в Тегеране. Президент США Дональд Трамп пригрозил «очень сильным ударом» по Ирану в случае убийства протестующих. Верховный лидер республики аятолла Али Хаменеи, в свою очередь, призвал граждан не устраивать беспорядки в угоду господину Трампу, возлагать надежды на которого не имеет смысла.