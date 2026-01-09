Reuters: США начали захват танкера Olina в Карибском бассейне

США проводят операцию по задержанию танкера Olina у берегов Тринидада и Тобаго в Карибском бассейне. Об этом сообщил Reuters неназванный американский чиновник. По его словам, судно направлялось из Венесуэлы.

По данным сайта Vesselfinder, это нефтяной танкер, находящийся под санкциями США, ЕС и Британии. Судно идет под неизвестным флагом. В 2025 году Olina ходил под флагом Сан-Томе и Принсипи.

Как пишет агентство, это уже пятая подобная операция по перехвату судов за последние недели, которая нацелена на контроль за экспортом венесуэльской нефти. Президент США Дональд Трамп говорил, что сотрудничество с нынешними властями Венесуэлы по нефтяной отрасли налажено. Кроме того, заверил господин Трамп, крупнейшие нефтяные компании США готовы инвестировать в республику как минимум $100 млрд.