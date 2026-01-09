Верховный лидер Ирана призвал протестующих не громить улицы в угоду Трампу

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что протестующие в стране громят улицы, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Али Хаменеи призвал граждан не возлагать надежды на американского президента.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи

«Например, предположим, они разрушили какое-то здание или стену, просто чтобы угодить президенту Америки. Потому что он сказал... какую-то нелепую чушь... что "если правительство Ирана сделает то-то и то-то, я встану на вашу сторону"»,— сказал Али Хаменеи. Его обращение транслировали на государственном телевидении.

Верховный лидер Ирана добавил, что руки Дональда Трампа «запятнаны кровью более тысячи иранцев», и предсказал свержение американского президента. Он призвал господина Трампа заниматься делами США.

Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резких колебаний курса, повлиявших на цены. Вечером 8 января волнения возобновились в Тегеране, передает Associated Press. По данным службы мониторинга NetBlocks, в Иране полностью отключен интернет. Дональд Трамп предупредил, что США нанесут «очень сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих. По его словам, несколько участников протестов погибли из-за того, что силовики не могут обеспечить порядок.