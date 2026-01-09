Верховный лидер Ирана призвал протестующих не громить улицы в угоду Трампу
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что протестующие в стране громят улицы, чтобы угодить президенту США Дональду Трампу. Али Хаменеи призвал граждан не возлагать надежды на американского президента.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи
Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters
«Например, предположим, они разрушили какое-то здание или стену, просто чтобы угодить президенту Америки. Потому что он сказал... какую-то нелепую чушь... что "если правительство Ирана сделает то-то и то-то, я встану на вашу сторону"»,— сказал Али Хаменеи. Его обращение транслировали на государственном телевидении.
Верховный лидер Ирана добавил, что руки Дональда Трампа «запятнаны кровью более тысячи иранцев», и предсказал свержение американского президента. Он призвал господина Трампа заниматься делами США.
Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резких колебаний курса, повлиявших на цены. Вечером 8 января волнения возобновились в Тегеране, передает Associated Press. По данным службы мониторинга NetBlocks, в Иране полностью отключен интернет. Дональд Трамп предупредил, что США нанесут «очень сильный удар» по Ирану в случае убийства протестующих. По его словам, несколько участников протестов погибли из-за того, что силовики не могут обеспечить порядок.