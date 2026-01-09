Президент Колумбии допустил силовую акцию США в стране

Президент Колумбии Густаво Петро не исключил возможное проведение силовой акции США в стране после военной операции американских сил в столице Венесуэлы Каракасе. По словам господина Петро, Колумбия рассчитывает на диалог с США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters Президент Колумбии Густаво Петро

Фото: Luisa Gonzalez / Reuters

«Угроза существует, и она реальная. Мы не рассчитываем на противостояние с мощной армией оружием, которого у нас нет. Наша опора — это люди»,— заявил президент Колумбии в интервью BBC.

Густаво Петро добавил, что колумбийская сторона предпочитает диалог. Однако, по его словам, история Колумбии «показывает, как страна противостояла мощным армиям». По мнению колумбийского президента, «имперские амбиции» США могут повлечь за собой изоляцию американской стороны на международном уровне.

3 января США нанесли массированные удары по Каракасу. В результате военной операции президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес были захвачены и доставлены в Штаты. Американский президент Дональд Трамп считает их виновными в наркотерроризме.

5 января господин Трамп обвинил колумбийского президента в производстве кокаина. Президент США не исключил, что американские силы могут провести в Колумбии военную операцию по примеру Венесуэлы. Густаво Петро, в свою очередь, заявил о готовности «взять в руки оружие» в ответ на угрозы США.