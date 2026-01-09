В ЕК сочли российский удар «Орешником» по Украине предупреждением ЕС и США

Брюссель считает российский удар ракетой «Орешник» по объектам на Украине эскалацией и явным предупреждением Евросоюзу и США. Об этом заявила представитель Еврокомиссии (ЕК) Анита Хиппер.

«ЕС намерен продолжать военную поддержку Украины и готовиться к следующим шагам, которые обсуждала коалиция желающих»,— добавила госпожа Хиппер на брифинге (цитата по ТАСС).

Минобороны России отчиталось об ударе «Орешником» по критическим объектам на Украине сегодня утром. Как уточнили в военном ведомстве, атака была совершена в ответ на попытку удара БПЛА по госрезиденции президента России Владимира Путина в Нижегородской области 29 декабря. В российском МИДе сразу же пообещали отреагировать на произошедшее.