Полный текст заявления Сергея Лаврова об атаке ВСУ на резиденцию Путина

Вечером 29 декабря министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о ночной попытке ВСУ атаковать резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области с помощью беспилотников. «Ъ» приводит заявление главы российского МИДа полностью.

«В ночь с 28 на 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял террористическую атаку с использованием 91 ударного беспилотного летательного аппарата дальнего действия на государственную резиденцию президента РФ в Новгородской области.

Все беспилотные летательные аппараты уничтожены средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Российской Федерации. Данных о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

Обращаем внимание на то, что данная акция была совершена в ходе интенсивных переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

Подобные безрассудные действия не останутся без ответа. Объекты для ответных ударов и время их нанесения вооруженными силами России определены.

При этом мы не намерены выходить из переговорного процесса с Соединенными Штатами. Вместе с тем, учитывая окончательное перерождение преступного киевского режима, перешедшего к политике государственного терроризма, переговорная позиция России будет пересмотрена».