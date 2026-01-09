Медведев: «Маринера» попал под временный флаг РФ в поисках защиты от санкций США

Нефтяной танкер «Маринера» попал под временный флаг РФ, поскольку он искал защиты от американских санкций, заявил заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев. Он назвал действия США «преступным захватом гражданского судна».

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам господина Медведева, захват танкера нарушает Конвенцию ООН по международному морскому праву 1982 года. Он уточнил, что США не ратифицировали международное соглашение.

«В этом контексте выдача временного разрешения на флаг нашей страны судну, которое, пусть и незаконно, но преследует наш основной геополитический противник, находящийся в нестабильном состоянии, — шаг с предсказуемыми последствиями»,— написал господин Медведев в Telegram-канале.

Как считает замглавы Совбеза РФ, ответ на действия «оборзевших американцев» должен быть не в рамках Конвенции по международному морскому праву. Дмитрий Медведев также сослался на слова «одного крупного правоведа», который утверждает, что США не нужно international law (международное право).

По мнению господина Медведева, нынешние международные отношения с начала 2026 года превратились в «форменный Бедлам». Замглавы Совбеза РФ считает, что российской стороне нужно «вести себя соответственно», поскольку вокруг «слишком много буйных».

7 января американские военно-морские силы высадились на нефтяной танкер «Маринера», шедший под российским флагом в международных водах. Власти США утверждают, что судно перевозило нефть РФ в Иран и Венесуэлу, пытаясь обойти санкции. Минтранс России заявлял, что танкер получил разрешение на плавание под флагом РФ 24 декабря прошлого года.

МИД России потребовал США гуманно относиться к россиянам, находящимся на борту судна, а также разрешить им вернуться домой. Сегодня представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что президент США Дональд Трамп освободил двух россиян из состава экипажа танкера.