МИД России напомнил США о мирном статусе захваченного танкера «Маринера»

Россия обеспокоена захватом США нефтяного танкера «Маринера», шедшего под флагом РФ в Северной Атлантике, и призывает американскую сторону вернуться к принципам международного морского права. Как заявили в пресс-службе российского МИДа, РФ неоднократно сообщала США о принадлежности судна и его гражданском мирном статусе.

В МИД России напомнили, что остановка и досмотр судна в открытом море возможны только по закрытому перечню оснований (пиратство или работорговля), неприменимых к «Маринере». В остальных случаях, отметили в ведомстве, подобные действия допустимы только с разрешения государства, под флагом которого танкер идет. Россия же такого разрешения не давала, подчеркнули в МИДе, и выражала протест продолжительному преследованию судна со стороны береговой охраны США.

В нынешних условиях, добавили в российском ведомстве, захват танкера и взятие в плен экипажа можно охарактеризовать только как «грубейшее нарушение основополагающих принципов и норм международного морского права, а также свободы судоходства».

Как пояснили в МИДе, односторонние санкции США носят нелегитимный характер и не могут стать основанием для захвата судна в открытом море. Результатом подобного инцидента, по убеждению ведомства, может стать наращивание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике.

В российском министерстве вновь потребовали от США гуманно относиться к находящимся на судне россиянам и разрешить им вернуться домой. На танкере также есть граждане нескольких других государств.

7 января военно-морские силы США высадились на танкер, когда тот находился в международных водах. По информации Минтранса России, «Маринера» получило временное разрешение на плавание под флагом РФ 24 декабря прошлого года. Вице-президент США Джей Ди Вэнс говорил, что судно ходило под этим флагом для обхода санкций.