Axios: США согласовали мирную сделку с Украиной и ждут «четкого ответа» от РФ

Администрация США и представители Украины согласовали план возможного урегулирования российско-украинского конфликта, сообщил Axios со ссылкой на источники. Вашингтон ждет «четкого ответа» по мирному урегулированию от России.

Издание отмечает, что США достигли «соглашения с Украиной почти по всем аспектам» мирного плана. На встрече представители двух стран уделили особое внимание двум спорным моментам: гарантиям безопасности для Украины и возможным территориальным уступкам со стороны Киева. Теперь Белый дом хочет получить ответ от президента России Владимира Путина на измененный план по мирному урегулированию.

Новую версию плана, по данным издания, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер передали спецпредставителю президента России Кириллу Дмитриеву. Они встретились в Париже после двухдневных переговоров США с представителями Украины и европейских стран. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News заявлял, что подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов согласован с западными партнерами практически на 100%.