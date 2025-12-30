Зеленский согласился вынести вопрос о выводе ВСУ из Донбасса на референдум

Власти Украины готовы вынести на референдум вопрос о взаимном выводе войск с территорий Донбасса и создании там свободной экономической зоны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

«(В случае принятия решения) нам придется отступить на несколько километров назад. И России придется отступить, — сказал господин Зеленский. — У этой свободной экономической зоны будут определенные правила. И референдум — это способ решить, создавать ее или нет».

Владимир Зеленский подчеркнул, что без одобрения решения на референдуме Украина не может отдать территории, так как у властей нет таких полномочий — только у населения в целом. При этом он полагает, что украинцы не поддержат это предложение на референдуме.

Также президент Украины в интервью заявил, что подготовленный Киевом мирный план из 20 пунктов согласован с западными партнерами практически на 100%. По его словам, проблемным вопросом остается именно пункт о территориях.

В воскресенье во Флориде состоялись переговоры Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа. В Кремле заявили, что не осведомлены об их итогах. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Дональд Трамп скоро созвонятся.