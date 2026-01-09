«Всемирный день The Beatles», концерт «В сиянии Рождества» и спектакль «Имя»

Где пройдет концерт «В сиянии Рождества», в чем идея постановки «Имя» и что ждать от «Всемирного дня The Beatles» в филармонии

10 января (суббота)

НОВАТ представит балет «Чиполлино» по мотивам произведения Джанни Родари. Знаменитая сказка заиграет новыми красками благодаря декорациям и костюмам выдающегося театрального художника Валерия Левенталя. В главных ролях — Никита Ксенофонтов, Елизавета Аношина, Кирилл Данилов. Начало в 13:00.

В ЦК 19 пройдет концерт «В сиянии Рождества». Вокальный ансамбль Voices Immersion, музыканты Новосибирской государственной консерватории — Юлия Шомполова и Алена Гладуш — представят рождественскую классическую музыку, старинные песнопения, колядки и новогодние песни. Начало в 17:00.

В Киноконцертном комплексе им. Маяковского состоится концерт стендап-комика, резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили. Артист представит программу «Новое и лучшее». Начало в 17:00 и 20:00.

11 января (воскресенье)

Дом актера покажет комедию Ирины Аникиной «Вино, таро и немного магии». Три школьные подруги мечтают удачно выйти замуж. Идя к своей цели, они используют различные методы, включая магию. Режиссер — Тимофей Ленских. Начало в 15:00.

В концертном зале «Евразия» при участии бард-клуба «Гитара по кругу» пройдет концерт Лидии Чебоксаровой и Евгения Быкова (гитара, укулеле). В программе — произведения классиков авторской песни: Булата Окуджавы, Юрия Визбора, Юлия Кима, Владимира Высоцкого. Начало в 17:00.

В Лютеранском центре состоится органный концерт «Мелодии Нового года и Рождества». Прозвучат новогодние мелодии из отечественных кинофильмов, рождественские произведения Иоганна Себастьяна Баха, Николауса Брунса, Йозефа Райнбергера и Петра Чайковского. Исполнители: солистка Новосибирской государственной филармонии Олеся Журавкина (меццо-сопрано) и органистка Сибирской Евангелическо-Лютеранской церкви Александра Канторович. Начало в 17:00.

12 января (понедельник)

В Камерном зале Новосибирской государственной филармонии пройдет спектакль «Имя» по пьесе Александра де ла Пательера и Матье Делапорта Le Prenom. Постановщиком выступила Театральная компания «Гамма». Спусковым крючком сюжета стал выбор имени для ребенка. Нешуточный спор, разразившийся между участниками вечеринки, стал поводом для раскрытия главной семейной тайны. Начало в 19:00.

13 января (вторник)

В Новосибирской государственной филармонии выступит вокально-инструментальный ансамбль «Белые Росы» с программой «Старый Новый год». Музыканты исполнят как русские народные песни, такие как «Ой, мороз, мороз», «Выйду я на гороньку» и «Ой, ниточка тоненькая», так и композиции из советских мультфильмов и киношлягеров — «Песня о снежинке» («Чародеи»), «Песенка о медведях» («Кавказская пленница»), «Кабы не было зимы» («Зима в Простоквашино») и многие другие. Начало в 19:00.

14 января (среда)

В Новосибирском театре оперы и балета пройдет экскурсия «Архитектурные стили НОВАТа». Участники узнают историю проектирования и строительства крупнейшего театрального здания России. Внешний облик НОВАТа носит черты конструктивизма и «сталинского ампира» —архитектурных направлений, доминировавших в СССР в первой половине XX века. Начало в 13:00.

15 января (четверг)

В Доме ученых СО РАН пройдет концерт классической музыки «Кларнет в атмосфере струнных». Программа включила «Увертюру на еврейские темы» Сергея Прокофьева, «Камерную симфонию №4 для кларнета, струнного оркестра и треугольника» Моисея Вайнберга и «Квинтет для кларнета и струнного квартета» Иоганнеса Брамса. Дирижер — Арсентий Ткаченко. Начало в 19:00.

Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» покажет спектакль «Тим Талер, или Проданный смех». Это история сироты из бедного квартала, согласившегося на необычную сделку с таинственным аристократом: обменять свой заразительный смех на умение выигрывать любое пари. Но счастья новый дар не приносит. Начало в 18:30.

16 января (пятница)

Новосибирская государственная филармония отметит «Всемирный день The Beatles», который приурочен к открытию клуба The Cavern в Ливерпуле в 1957 году. Именно здесь начали свой путь к славе Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и присоединившийся к ним позже Ринго Старр. В программе вечера — оригинальные обработки самых известных композиций ливерпульской четверки от вокального ансамбля Павла Шаромова и биг-бэнда Владимира Толкачева. Начало в 19:00.

Михаил Кичанов