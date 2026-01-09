В Москве за ночь два рейса ушли на запасные аэродромы из-за снегопада

С 00:01 до 08:00 мск 9 января из-за непогоды на запасные аэродромы ушли два рейса, следовавшие в московские аэропорты. Об этом сообщили в Росавиации. При этом авиагавани Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский обслужили на прилет и вылет 135 самолетов.

Из-за снегопада и сильного ветра аэропортовые службы работают в усиленном режиме, уточнили в Росавиации. Сотрудники чистят перроны, места стоянки самолетов, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы. С 19:00 8 января до 07:00 мск 9 января их очистили от снега 29 раз.

В Москве и Подмосковье из-за циклона «Фрэнсис» за сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков. Видимость в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово снизилась до 500–800 м, порывы ветра достигают 15–18 м/с. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что сегодня к вечеру в столице образуются сугробы высотой до 65 см.