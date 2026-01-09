В Москве из-за снегопада образуются сугробы рекордной высоты

В Москве и Подмосковье из-за балканского циклона «Фрэнсис» за сутки выпало до 65% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале. По его словам, сегодня к вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см.

«К вечеру в Москве образуются сугробы высотой до 65 см, что станет абсолютным рекордом высоты снежного покрова за всю историю регулярных наблюдений в январе (прежний максимум снега составляет 57 см)»,— сообщил господин Тишковец. По его словам, снегопады начнут стихать после 21 часа. Их пик ожидается с 9:00 до 15:00 мск.

В Москве и области из-за метели видимость в аэропортах Шереметьево, Внуково, Жуковский и Домодедово снизилась до 500–800 м, порывы ветра достигают 15–18 м/с. Гидрометцентр России объявил в столице оранжевый уровень погодной опасности, режим предупреждения действует до полуночи 10 января. Другой специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус отметил значительные температурные контрасты — от минус 4 на юге до минус 11,9 на севере региона.