Обжалован приговор бывшему замначальника УМВД по Новосибирску

Стороны оспорили приговор бывшему заместителю начальника УМВД по Новосибирску Александру Захарову, который получил четыре года колонии общего режима и штраф в размере 320 тыс. руб. за мошенничество. Апелляционное представление прокуратуры и жалоба защиты зарегистрированы в канцелярии Центрального районного суда, указывается в картотеке дела.

Подполковника Захарова задержали в конце 2023 года сотрудники УФСБ России. Правоохранительные органы завели в отношении него уголовное дело, первоначально оно расследовалось по статье УК о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ, санкция по ней — от восьми до 15 лет заключения). Согласно версии следствия, в период с февраля 2022-го по апрель 2023 года полицейский получил около 2 млн руб. (1,7 млн и 215 тыс. руб.) от организатора подпольного казино, обещая ему покровительство и непривлечение к уголовной ответственности за незаконное проведение азартных игр.

По ходу следствия силовику смягчили обвинение. Уголовное дело о взятке переквалифицировали на мошенничество (ст. 159 УК РФ), максимальное наказание по которой — 10 лет лишения свободы. Следователи пришли к выводу, что подполковник, курировавший в горУМВД вопросы тылового обеспечения, не имел никаких возможностей и полномочий выполнить данные бизнесмену обещания.

В ноябре 2025 года по делу вынесли приговор.

Илья Николаев