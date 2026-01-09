Посольство КНР в США ответило на требования Трампа о контроле над ядерным оружием

Требовать от Китая присоединения к переговорам по ядерному разоружению с США и Россией неразумно и нереалистично, заявил представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Так в дипломатическом представительстве прокомментировали желание президента США Дональда Трампа сделать Китай участником следующего договора по контролю над ядерными вооружениями.

Он заявил, что страна поддерживает свой ядерный арсенал на минимальном уровне и не участвует в ядерной гонке, а ее ядерная доктрина ориентирована на самооборону. США же должны исполнять ведущую роль в этом вопросе и сокращать арсенал такого оружия, чтобы создать условия для окончательной реализации всеобъемлющего ядерного разоружения, заявил «РИА Новости» Лю Пэнъюй.

Дональд Трамп в большом интервью The New York Times высказался о российско-американском Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который истекает 5 февраля. Он заявил, что Вашингтон намерен заключить соглашение «получше», причем он хочет, чтобы в следующем договоре участвовали не только США и Россия, но еще и Китай, который быстро наращивает свой ядерный арсенал.