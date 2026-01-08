Axios: Дмитриев обсудил на встрече с Уиткоффом в Париже мирный план по Украине

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев встретился 7 января в Париже со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Во встрече также участвовал зять президента США Джаред Кушнер. Стороны обсуждали урегулирование на Украине, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, 2 декабря 2025 года

Фото: Пресс-служба президента РФ Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф, 2 декабря 2025 года

Фото: Пресс-служба президента РФ

Детали обсуждений не раскрываются. Источники Le Monde ранее сообщали, что Кирилл Дмитриев 7 января посещал посольство США в Париже.

По словам собеседников Axios, на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в США для встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Целью переговоров станет окончательное принятие соглашения о гарантиях безопасности для Украины. Также рассматривается встреча глав двух государств во время Всемирного экономического форума в Давосе, который будет проходить с 19 по 23 января, добавили источники издания.

6 января в Париже проходила встреча руководителей стран Евросоюза с украинской и американской делегациями. По ее итогам Франция, Великобритания и Украина подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева после завершения конфликта.