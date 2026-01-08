Le Monde узнала о визите главы РФПИ Дмитриева в Париж 7 января

Спецпредставителя президента России, главу РФПИ Кирилла Дмитриева заметили 7 января в Париже. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник. По его информации, господина Дмитриева принимали в посольстве США во Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как уточнил собеседник издания, Кирилла Дмитриева видели на улице Фобур-Сент-Оноре, на которой находятся Елисейский дворец, МВД и другие госучреждения. В администрации президента Франции сказали Le Monde, что господин Дмитриев не посещал Елисейский дворец. Российская сторона о визите главы РФПИ в Париж не сообщала.

6 января в Париже проходила встреча руководителей стран Евросоюза с украинской делегацией и спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. По ее итогам Франция, Великобритания и Украина подписали декларацию о гарантиях безопасности для Киева после завершения конфликта.