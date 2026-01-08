Ространснадзор назвал причину возвращения самолета Utair в Дубай

Экипаж самолета Boeing 767-200, который выполнял рейс Utair Дубай—Москва, решил вернуться в аэропорт вылета Аль-Мактум из-за вибрации силовой установки. Об этом сообщила пресс-служба Ространснадзора.

«Ространснадзор держит на особом контроле ситуацию с пассажирами, чьи планы были нарушены из-за вынужденной задержки рейса»,— следует из пресс-релиза ведомства. В случае нарушения прав пассажиров будут приняты меры, добавили в Ространснадзоре.

Ространснадзор начал проверку, чтобы выявить причины инцидента на борту. Ведомство связалось с авиакомпанией для получения всей информации и документации. Специалисты изучают технические параметры полета и действия экипажа.

Самолет временно отстранен от эксплуатации для обследования, сообщила Уральская транспортная прокуратура. Рейс задержан до прибытия резервного борта. Прокуратура проверяет обстоятельства инцидента.

Самолет вылетел из Дубая в 15:48 мск. После вылета экипаж решил вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. Самолет штатно сел в Аль-Мактуме в 17:37. С пассажирами и членами экипажа все в порядке, сообщили в Utair.