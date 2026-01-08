Самолет Utair Дубай—Москва штатно сел в аэропорту Аль-Мактум

Самолет авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Дубай--Москва, успешно приземлился в аэропорту Аль-Мактум в ОАЭ. Это следует из данных Flightradar. В течение полутора часов судно кругами летало в районе авиагавани, подав сигнал бедствия (7700).

Посадка совершена в 18:37 по местному времени (17:37 мск). С пассажирами и членами экипажа все в порядке, заверили в Utair.

О подготовке к штатной посадке в Аль-Мактуме пресс-служба авиакомпании сообщила за полчаса до этого. В Utair пояснили, что экипаж решил вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. Перед посадкой судну, согласно регламенту, требовалось выработать топливо до разрешенной массы.

Самолет вылетел из Дубая в 15:48 мск и должен был приземлиться во Внуково в 21:15. Затем расчетное время прибытия изменилось на 22:48.