Наставник «Локомотива»: победа над «Сибирью» далась тяжело

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли после победы над «Сибирью» отметил, что его подопечным не сразу удалось вкатиться в игру. Оценку матчу он дал в ходе пресс-конференции.

Матч в Новосибирске завершился в овертайме со счетом 2:3. По словам Хартли, «Сибирь» сильно преобразилась с начала сезона, став опасным соперником.

«Сложная, но очень хорошая победа для нас. Знали, что соперник опасный, что будет хорошая игра. Им удалось сравнять счет в большинстве. Здорово, что мы нашли путь к победе. Выиграли в овертайме. И отмечу Алексея Мельничука (вратарь — прим. «Ъ-Ярославль»), который выдал суперматч. Нам очень повезло, что у нас в команде такая вратарская бригада, очень сильные оба вратаря. И Вадим Дудоров (нападающий — прим. «Ъ-Ярославль») набрал свое первое очко в КХЛ»,— сказал Хартли.

Хартли рассказал, что его подопечным не сразу удалось вкатиться в игру, поэтому тяжелым был первый период. «Потом перехватили инициативу, стали двигаться на своих скоростях и играть в свою игру. Иногда в спорте, в хоккее мы забываем отдать должное сопернику. Это хорошая команда. Знаю нескольких игроков в команде соперника. Они и хорошие игроки, и очень гордые люди»,— пояснил главный тренер.

По ходу матча 8 января дублем отличился защитник «Локомотива» Мартин Гернат. Боб Хартли назвал игрока суперпрофессионалом. «От него всегда знаешь, что ждать на льду. Всегда отдается по полной: и на тренировках, и в играх. Не думаю, что для него было сюрпризом вызов в сборную Словакии»,— прокомментировал наставник.

Впервые в сезоне за «Локомотив» сыграл пропустивший из-за травмы несколько месяцев Даниил Тесанов. Он провел первые два периода, в третьем уже не появился. По словам Боба Хартли, у игрока была операция на колено. «Из-за того, что пропустил так много времени, включая тренировочный лагерь, трудно сразу схватить все элементы, все системы, детали»,— объяснил Боб Хартли.

14 января «Локомотив» сыграет с «Торпедо» в Нижнем Новгороде. На текущий момент ярославская команда занимает первое место на Западе и второе — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ, который продлится до 20 марта.

Алла Чижова