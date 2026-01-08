Алиханов сообщил о скорой передаче ОСК земли под новую верфь на Дальнем Востоке
Передача Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) земли для строительства новой крупнотоннажной верфи на Дальнем Востоке почти завершена. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, строительство должно начаться в конце 2027 года.
«Параллельно формируется комплект исходных данных для проектирования самой верфи, состава ее объектов»,— сказал господин Алиханов в интервью «РИА Новости». Он оценил объем инвестиций в проект примерно в 600 млрд руб. Строительство планируется за счет внебюджетных источников, уточнил министр.
По оценкам главы Минпромторга, на объекте будут выпускать около 12 крупнотоннажных судов в год. «Рассчитываем, что новая площадка значительно укрепит наши возможности в части строительства именно крупнотоннажного флота»,— добавил он.
Строительство новой верфи планируется в бухте Промежуточная в Приморском крае, сообщала пресс-служба ОСК. Там же появится жилая инфраструктура для работников.
Подробнее о проекте — в материале «Ъ Северо-Запад» «Новые верфи и ветхий флот».