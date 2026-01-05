Новые верфи и ветхий флот

В 2025 году Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) взяла курс на модернизацию мощностей в Петербурге и на Дальнем Востоке. В марте банк ВТБ, в доверительном управлении у которого находится ОСК, отказался от покупки дальневосточной верфи «Звезда», хотя переговоры о ее приобретении велись с ноября 2024-го. Судостроительный комплекс номинальной стоимостью 250 млрд рублей планировалось передать в контур госхолдинга для консолидации активов корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В 2026 году, вероятно, начнется модернизация Адмиралтейских верфей, которая продлится не менее трех лет. Стоимость проекта, предположительно, составит более 10 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В 2026 году, вероятно, начнется модернизация Адмиралтейских верфей, которая продлится не менее трех лет. Стоимость проекта, предположительно, составит более 10 млрд рублей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причинами отмены сделки глава ВТБ, председатель совета директоров ОСК Андрей Костин назвал отсутствие у ОСК средств на покупку завода и наличие у предприятия эффективного собственника («Роснефть».— «Ъ Северо-Запад»), который продолжит работать.

В управлении госкорпорации на Дальнем Востоке находятся три предприятия: Хабаровский и Амурский судостроительные заводы и Восточная верфь. Еще одну верфь в бухте Промежуточная, стоимость строительства которой господин Костин оценивал примерно в $5 млрд, ориентировочно планируют сдать в 2031–2032 годах.

В Петербурге в контур ОСК входит 15 предприятий. Из них пять верфей: Балтийский завод, Кронштадтский морской завод, Средне-Невский судостроительный завод, Адмиралтейские верфи и Северная верфь. Последняя — один из ключевых активов госкорпорации на Северо-Западе. На ее модернизацию, по словам Андрея Костина, планируется потратить около 300 млрд рублей.

Модернизировать мощности намерены под крупноблочную сборку. На заводе будут внедрены автоматизированные линии резки и сварки, современные дробеструйно-окрасочные камеры и построен эллинг. Фактически ОСК планирует возвести на территории верфи новый завод, который позволит строить до 11 средне- и крупнотоннажных судов в год, включая танкеры типа Aframax, газовозы, контейнеровозы, балкеры, лесовозы и универсальные сухогрузы.

Точную сумму и сроки проекта в ОСК будут готовы назвать весной 2026 года, после завершения технико-экономического обоснования, сообщили «Ъ Северо-Запад» в пресс-службе госкорпорации.

Также в 2026 году, вероятно, начнется модернизация Адмиралтейских верфей, которая продлится не менее трех лет. Стоимость проекта, предположительно, составит более 10 млрд рублей. За это время планируется построить глубоководную достроечную набережную протяженностью 570 м, для размещения которой будет намыто около 700 кв. м в акватории Большой Невы, а также площадки для стапельной сборки.

В 2025 году ОСК пополнила портфель активов двумя предприятиями. В феврале госкорпорация официально стала владельцем 100% акций АО «Коммерческий центр, транспорт и лес» (КЦТЛ). Вместе с пакетом ценных бумаг ОСК получила контроль над крупным морским терминалом общей площадью более 17 га, расположенным в Большом порту Санкт-Петербург, в ковше завода «Северная верфь». Ранее по иску Генпрокуратуры акции КЦТЛ были обращены в доход государства и находились у ОСК в доверительном управлении.

В июле ОСК закрыла сделку по покупке 100% акций Кингисеппского машиностроительного завода (ООО «КМЗ»). Приобретение завода в госкорпорации прокомментировали необходимостью освоения собственного производства малооборотных двигателей большой мощности.

Значимым событием для отрасли в этом году стало предложение ограничить использование технически и морально устаревшего флота. С этой идеей к президенту РФ Владимиру Путину обратился глава ВТБ Андрей Костин.

По экспертным оценкам ОСК, средний возраст гражданских судов в России составляет 38 лет. В эту категорию попадает более половины действующего крупно- и среднетоннажного флота, что несет угрозу безопасности навигации и экологические риски.

По данным Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), на конец 2024 года средний возраст морского грузового флота в РФ составляет 26 лет. Средний возраст танкеров и сухогрузов — 23 и 25 лет, речных грузовых судов — около 40 лет. Наибольший средний возраст у буксиров — 44 года, наименьший — у наливных судов (38 лет).

В госкорпорации назвали логичным и давно назревшим шагом перенос действующего механизма запрета на эксплуатацию предельного срока службы железнодорожных вагонов на морской и речной флот. Такой запрет, пояснили в ОСК, сейчас гарантирует в сегменте железнодорожных перевозок «устойчивое замещение подвижного состава и ритмичное инвестиционное планирование».

Эксперты инициативу ОСК назвали довольно «сырой», отметив, что запреты не приведут к взрывному росту судостроительных заказов в России, пока не будут решены системные проблемы. Среди них недостаток мощностей для производства и обновления крупнотоннажного флота, отсутствие собственных производств судового комплектующего оборудования в отдельных сегментах, например по некоторым типам двигателей, и нехватка кадров в отрасли.

Тем временем судостроительные предприятия Петербургской агломерации продолжают испытывать дефицит рабочих специальностей. По информации рекрутинговых платформ, ситуация с кадрами по итогам 2025 года остается стабильно отрицательной.

Смена менеджмента

В 2025 году ОСК продолжила проводить начатую два года назад кадровую перенастройку среди топ-менеджмента. В августе кресло генерального директора СЗ «Северная верфь» досрочно освободил Михаил Ненюков. Эту должность он занимал с февраля 2024 года. Ранее господин Ненюков успешно трудился в сферах машиностроения и металлургии.

Сподвигнуть ОСК на принятие такого кадрового решения могла заявленная госкорпорацией масштабная модернизация «Северной верфи», ранее отмечал собеседник «Ъ-СПб» в судостроительной отрасли.

СЗ «Северная верфь» — один из ключевых активов ОСК, но финансово убыточных.

Последний раз предприятие приносило прибыль в 2020-м. Последующие три года завод заканчивал с убытками в 3,5 млрд, 5,9 млрд и 6,9 млрд рублей соответственно. В 2024 году убыток достиг 7,5 млрд рублей.

Опрошенные участники рынка судостроения отмечали в разговоре с «Ъ-СПб», что господина Ненюкова брали на должность генерального директора «Северной верфи» как финансиста. Но в его компетенции оказалась технологическая специфика судостроительной отрасли, что могло стать критическим в его деятельности как оперативного управленца. С 1 сентября временно исполнять обязанности генерального директора Северной верфи назначен Василий Волегов.

Вслед за господином Ненюковым должность главы Пролетарского завода в начале декабря досрочно покинул Игорь Бурцев, руководивший предприятием с декабря 2024-го. Его место временно занял полный тезка председателя правления банка ВТБ и главы ОСК Андрей Костин, но конечным руководителем, по данным «Ъ Северо-Запад», станет экс-гендиректор машзавода «Армалит» Михаил Смаковский.

Информацию о переходе господина Смаковского из «Армалита» на пост исполнительного директора Пролетарского завода в разговоре с «Ъ Северо-Запад» подтвердил совладелец АО «Армалит» Александр Кузнецов.

ПАО «Пролетарский завод» так же, как и Северная верфь, испытывает финансовые проблемы. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка предприятия в 2024-м составляла 3 млрд руб., чистый убыток — 524 млн рублей. Согласно промежуточной отчетности за три квартала 2025 года, завод заработал 1,49 млрд против 1,93 млрд рублей в январе — сентябре прошлого года. Чистый убыток также вырос — с 424 млн до 492 млн рублей.

Собеседники «Ъ Северо-Запад» в отрасли говорят, что компетенции Михаила Смаковского, который ранее возглавлял завод по производство судовой трубопроводной арматуры и зарекомендовал себя как опытный управленец, будут «очень кстати», так как перед предприятием стоит действительно большая работа: ускорить обновление технологического оборудования, активизировать инвестиционную программу и повысить эффективность производственного процесса.

С момента перехода ОСК в доверительное управление ВТБ кадровые перестановки затронули практически все крупные петербургские верфи и заводы, входящие в корпорацию, кроме Кронштадтского Морского и Средне-Невского судостроительного заводов.

Городской флот

Петербургские власти в 2025 году представили пятилетнюю программу модернизации городского природоохранного флота. Планируется, что к 2030 году средний возраст экофлотилии будет снижен с 28 до 15 лет, а на баланс подведомственных комитету по природопользованию учреждений встанут 76 новых судов, включая новый буксир ледового класса «Нарвская застава». Всего в принятом трехлетнем городском бюджете на финансирование программы заложено около 3 млрд рублей.

В 2025 году комитет планировал закупить шесть шаланд, два катера и две платформы-амфибии. Точных сроков проведения тендеров в комитете не озвучили.

Программа также предусматривает увеличение опорных пунктов аварийно-спасательной готовности флота, которые сейчас расположены в Усть-Ижоре, на Крестовском острове, в устье реки Охты, на Октябрьской набережной и набережной Макарова.

Дополнительно рассматриваются участки в районе Пассажирского порта, на реке Охте и возле Уткина проспекта. Предполагается, что это позволит сократить время реагирования на сигналы о разливе нефтепродуктов и обеспечит оперативное включение в работу судов с необходимым оборудованием.

В Смольном обсуждался и вопрос о передислокации базы СПб ГКУ «Пиларн» из поселка Горская, где идет подготовка к строительству всесезонного курорта «Санкт-Петербург марина». Новым местом для базы, вероятно, станет Канонерский остров, где в январе 2025 года город получил от РФ в собственность участок площадью 61,9 тыс. кв. м.

Владимир Колодчук