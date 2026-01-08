Вэнс: танкер «Маринера» притворялся российским для обхода санкций

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что захваченный танкер «Маринера» ходил под флагом России для обхода американских санкций. До декабря 2025 года судно носило название Bella 1 и ходило под флагом Панамы.

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. Они, по сути, пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти санкции»,— сказал господин Вэнс в интервью Fox News (цитата по Reuters).

7 января военно-морские силы США высадились на танкер, когда тот находился в международных водах. Минтранс России заявлял, что «Маринера» получило временное разрешение на плавание под флагом РФ 24 декабря 2025-го. Генпрокуратура США заявляла, что судно в обход американских санкций перевозило нефть из Венесуэлы и Ирана. Там добавили, что танкер Bella 1 находился в розыске.

Среди членов экипажа танкера были россияне. МИД России призвал США «обеспечить гуманное и достойное обращение» с ними и не препятствовать их возвращению на родину. Генпрокурор Соединенных Штатов сообщала, что членам экипажа будут предъявлены уголовные обвинения.