Трамп: США снизят цены на нефть за счет ресурсов Венесуэлы

США намерены снижать цены на нефть при помощи ресурсов Венесуэлы, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью The New York Times (NYT).

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Мы будем использовать нефть, и мы будем забирать нефть. Мы добьемся снижения цен на нефть и будем направлять деньги в Венесуэлу»,— сказал глава государства. Таким образом, пояснил он, США восстановят республику «очень прибыльным образом».

Господин Трамп отметил, что временное правительство Венесуэлы дает США все, что страна «считает необходимым». Контроль американской стороны над Венесуэлой, уточнил президент США, может продлиться несколько лет.

3 января США нанесли удары по Каракасу, после чего захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон подготовил план действий, чтобы республика «не погрузилась в хаос». По его словам, американская сторона намерена продавать венесуэльскую нефть по рыночным ценам, без скидок.