Трамп: контроль США над Венесуэлой может продлиться больше года

Президент США Дональд Трамп заявил, что контроль страны над Венесуэлой может продлиться гораздо больше года. Требуется время для оценки продолжительности этого процесса, уточнил господин Трамп в интервью The New York Times (NYT).

Президент США Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В беседе с NYT Дональд Трамп уточнил, что контроль США распространится на реализацию нефти из Венесуэлы, снижение цен на нее, а также финансирование республики «в течение многих лет». Американский президент также отметил сговорчивость временного правительства Венесуэлы (Делси Родригес заняла пост и.о. президента страны после захвата Николаса Мадуро.—"Ъ"), которое дает США все, что страна «считает необходимым».

Дональд Трамп подтвердил, что США находятся на связи с Делси Родригес. На вопрос о том, почему Штаты поддержали именно госпожу Родригес, а не лидера венесуэльской оппозиции Марию Корину Мачадо, президент США не ответил. Он также не дал никакой информации по поводу сроков выборов в Венесуэле.

В ночь на 3 января США ударили по Каракасу, после чего захватили Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Через два дня на заседании в суде Нью-Йорка Николасу Мадуро и Силии Флорес предъявили обвинения в наркотерроризме, поставках кокаина в Штаты, незаконном владении оружием, а также в сговоре. Они вину не признали. Накануне госсекретарь США Марко Рубио раскрыл пункты плана по Венесуэле. Среди них — продажа венесуэльской нефти по рыночной цене (всего Вашингтон планирует получить от 30 до 50 млн баррелей топлива), доступ американских компаний на рынок страны, а также передача власти.