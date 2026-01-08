В Белгородской области атакованы семь муниципалитетов, пострадал житель

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области. Всего применены не менее 21 БПЛА и семь боеприпасов. В результате атак пострадал один человек, мирные жители не погибли. Повреждены шесть домов, семь автомобилей получили повреждения. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском округе поселок Октябрьский, села Отрадное и Салтыково атакованы четырьмя беспилотными аппаратами, один из которых сбит. В поселке Октябрьский поврежден частный дом. Над Борисовским округом подавлен один FPV-дрон, обошлось без последствий. В Валуйском округе село Долгое подверглось атаке беспилотника, поврежден частный дом.

В Волоконовском округе в хуторе Шаховка в результате атаки БПЛА поврежден легковой автомобиль. В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Замостье, Козинка и Новостроевка-Первая выпущено четыре боеприпаса в ходе трех обстрелов и произведены атаки девяти дронов, один из которых сбит. На участке автодороги Грайворон — Безымено в результате атаки беспилотника на автомобиль пострадал мирный житель. Пострадавшему оказана помощь в Грайворонской ЦРБ, лечение продолжается амбулаторно. Транспортное средство повреждено. В Грайвороне повреждены линия электропередачи, три автомобиля и четыре частных дома, в селе Замостье — забор частного дома и машина.

В Краснояружском округе по поселкам Красная Яруга, Прилесье и Староселье совершены атаки пяти БПЛА, три из которых подавлены. Село Вязовое подверглось обстрелу с применением трех боеприпасов, обошлось без последствий. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от удара FPV-беспилотника поврежден автомобиль. Кроме того, над округом подавлены два дрона.

Вечером в отделении реанимации скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки дрона на автомобиль в селе Новая Таволжанка 23 декабря.

Сутками ранее в результате атак один мирный житель погиб, еще один получил ранения. Было атаковано 13 муниципалитетов, совершено не менее двух обстрелов, выпущено 38 беспилотников. Повреждены жилые помещения, несколько машин, загорелись несколько резервуаров на территории нефтебазы.

Ульяна Ларионова