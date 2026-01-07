За сутки ВСУ атакованы 13 муниципалитетов Белгородской области, есть погибший

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области, совершено не менее двух обстрелов, выпущено 38 беспилотников. Один мирный житель погиб, еще один — получил ранения. Повреждены жилые помещения, несколько машин, загрорелись несколько резервуаров на территории нефтебазы — однако пожар уже потушили. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

В Белгородском округе село Никольское атаковано одним беспилотником. Повреждено административное здание предприятия. В Борисовском села Березовка и Грузское подверглись атакам трем БПЛА, один из которых сбит. В селе Грузское в результате детонации дрона погиб мужчина. В селе Березовка огнем уничтожен автомобиль.

Над Валуйским и Ивнянским округами подавлены по три беспилотника. Над Волоконовским системой ПВО сбиты шесть БПЛА самолетного типа.

В Грайворонском округе поселок Горьковский и село Дунайка подверглись двум обстрелам с применением четырех БПЛА. В селе Дунайка повреждена линия электропередачи. В городе Грайворон в результате удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мирный житель, он продолжает лечение амбулаторно.

Над Ивнянским округом сбиты три беспилотника самолетного типа.

Над Красногвардейским округом сбит БПЛА. В Краснояружском по поселкам Задорожный, Красная Яруга, Прилесье, селам Вязовое, Колотиловка, Староселье и хутору Савченко выпущено семь боеприпасов в ходе двух обстрелов и нанесены удары 11 БПЛА, два из которых подавлены. В хуторе Савченко огнем уничтожена хозпостройка.

Над Новооскольским округом системой ПВО сбиты два беспилотника самолетного типа. В Старооскольском в результате атаки БПЛА загорелись несколько резервуаров на территории нефтебазы. Пожар был ликвидирован. Для борьбы с огнем, помимо техники МЧС, привлекались пожарные поезда. Ночью над округом сбиты два беспилотника самолетного типа.

Над Шебекинским округом сбиты и подавлены четыре беспилотника. Яковлевский подвергся атакам двух беспилотников самолётного типа, один был сбит.

Анна Швечикова