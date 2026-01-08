На пьедестале «Ижевской винтовки» оказались два спортсмена из Удмуртии

На биатлонном комплексе имени Демидова в Ижевске завершилась индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км. Как пишет «Чемпионат.ру», на пьедестале оказались два спортсмена из Удмуртии.

Фото: Сборная России по биатлону

Первое место занял Эдуард Латыпов из Башкирии. Он преодолел дистанцию 20 км за 54.03,5 и допустил один промах за четыре огневых рубежа. Вторым финишировал Александр Корнев, отставший от победителя на 1 минуту 28,7 секунды. Он сделал два промаха. Тройку призеров замкнул Ильназ Мухамедзянов (+1.33,4) с двумя промахами.

Напомним, 56-я «Ижевская винтовка» (0+) пройдет в столице Удмуртии с 8 по 11 января 2026 года. 10 января в рамках «Ижевской винтовки» пройдет одиночная смешанная эстафета, а 11 января состоится большой масс-старт среди женщин и мужчин.

С 8 января из Ижевска до биатлонного комплекса имени Демидова начали курсировать бесплатные автобусы для болельщиков «Ижевской винтовки». Автобусы отправляются от остановки «Северный микрорайон» каждые 20 минут с 09:00 до 16:40.

Анастасия Лопатина