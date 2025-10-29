56-я «Ижевская винтовка» (0+) пройдет с 8 по 11 января

56-я «Ижевская винтовка» (0+) пройдет в столице Удмуртии с 8 по 11 января 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального кабмина.

Турнир в статусе чемпионата России традиционно пройдет на биатлонном комплексе им. генерал-майора Александра Демидова. Заявлено участие призеров олимпийских игр. Освещать соревнования, как и в прошлом году, будет команда «Матч ТВ» во главе с Дмитрием Губерниевым.

Зрителям обещают праздничную развлекательную программу, зону фудкорта и шатер для обогрева, бесплатный трансфер между городом и спорткомплексом, а также обширную зону для парковки личного авто. Вход на соревнования свободный.