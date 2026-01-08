Бесплатные автобусы будут ходить из Ижевска до биатлонного комплекса

С 8 января из Ижевска до биатлонного комплекса имени Демидова начали курсировать бесплатные автобусы для болельщиков «Ижевской винтовки», сообщает пресс-служба ИПОПАТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Автобусы отправляются от остановки «Северный микрорайон» каждые 20 минут с 09:00 до 16:40.

Напомним, 56-я «Ижевская винтовка» (0+) пройдет в столице Удмуртии с 8 по 11 января 2026 года. Турнир в статусе чемпионата России традиционно пройдет на биатлонном комплексе им. генерал-майора Александра Демидова. Заявлено участие призеров олимпийских игр. Освещать соревнования, как и в прошлом году, будет команда «Матч ТВ» во главе с Дмитрием Губерниевым.

Анастасия Лопатина