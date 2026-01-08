Жительница Переславля-Залесского отдала мошенникам 3,6 млн рублей

В Ярославской области полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве после обмана жительницы Переславля-Залесского на 3,6 млн руб. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Полиция выяснила, что в декабре 2025 года 80-летней жительнице региона позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и рекомендовал ей задекларировать деньги. Затем ей поступил еще один звонок: неизвестный сообщил, что дом женщины сожгут, если она не передаст деньги.

«Заявительница не усомнилась в словах мошенника, согласилась обезопасить средства и спасти жилье. Спустя время по указанию мошенника женщина достала из сейфа всю хранившуюся наличность и передала ее незнакомцу, прибывшему по месту жительства»,— сообщили в УМВД.

Алла Чижова