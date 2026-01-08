В Сочи 8 января проведут учебные стрельбы

В Морском порту Сочи 8 января дважды проведут учебные стрельбы — в 12:50 и в 17:35. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта в официальном телеграм-канале.

Кроме того, вечером 8 января, с 18:00 до 21:00, учения пройдут в селе Пластунка (Хостинский район).

О начале стрельб жителей и гостей курорта предварительно известят речевым оповещением. «Просим вас сохранять спокойствие. Отработка действий военными — залог нашей с вами безопасности!» — говорится в сообщении пресс-службы администрации Сочи.

Маргарита Синкевич