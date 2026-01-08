Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Умер канадский хоккеист Гленн Холл

Канадский хоккеист, рекордсмен Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству проведенных матчей подряд среди вратарей Гленн Холл скончался в 94 года. Об этом сообщили в пресс-службе НХЛ.

«Гленн Холл был воплощением того, к чему стремятся все хоккейные вратари. Гленн, которого метко прозвали “мистер вратарь”, был крепким, надежным и невероятно талантливым голкипером»,— приводится в некрологе комментарий комиссара НХЛ Гэри Беттмэна.

Глен Холл установил рекорд по количеству проведенных матчей, сыграв 502 матча подряд в регулярном сезоне за клубы «Детройт Ред Уингз» и «Чикаго Блэкхокс». В составе «Детройт Ред Уингз» он выиграл ежегодную награду НХЛ «Колдер Трофи», в составе «Чикаго Блэкхокс» — одержал победу в финале Кубка Стэнли 1961 года и получил «Конн Смайт Трофи». В 1975 году Холла приняли в Зал хоккейной славы. Он также вошел в список 100 величайших игроков НХЛ.

