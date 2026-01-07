Reuters: в захвате танкера «Маринера» участвовал спецназ США

В задержании российского танкера «Маринера» участвовала американская береговая охрана и силы специального назначения армии США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя береговой охраны США.

Спецназ США уже покинул судно, уточнил собеседник Reuters. По его словам, теперь танкер находится под контролем американской береговой охраны.

Судно было задержано днем 7 января. Европейское командование ВС США обвинило танкер «Маринера» в нарушении американских санкций. По информации Reuters, речь идет о судне, которое раньше называлось Bella 1. Танкер попал под санкции США в 2024 году как участник «российского теневого флота». Минтранс России назвал захват судна нарушением конвенции ООН.