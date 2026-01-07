В Иране опровергли сообщения о захвате городов протестующими на западе страны

Иранское агентство Tasnim опровергло сообщения СМИ о захвате протестующими округа Малекшахи на западе страны. Ранее телеканал Fox News заявлял, что участники акций взяли под контроль Малекшахи и город Абданан в провинции Илам.

По информации агентства, после гибели сотрудника сил безопасности в столкновениях с вооруженными лицами обстановка в округе была «полностью нормализована» благодаря присутствию правоохранительных органов. Беспорядки спровоцировали лица, связанные с сепаратистскими группировками, во время похорон двух погибших в ходе недавних волнений. Они нападали на банки, уничтожали документацию и оборудование, а также открывали огонь по сотрудникам правопорядка.

Агентство Mehr, в свою очередь, отмечает, что большинство демонстрантов «выразили свои требования мирно и в рамках правовой базы». Власти подчеркивают различие между законными протестами и действиями организованных групп, пытавшихся превратить акции в беспорядки. Чиновники заявили о готовности к диалогу с протестующими и поиску решений для снижения экономического давления, во многом связанного с односторонними санкциями.

Массовые демонстрации в Иране начались в конце декабря из-за девальвации национальной валюты и резких колебаний курса, повлиявших на цены. В ряде городов протесты переросли в столкновения с полицией. После этого глава Центробанка Мохаммад Фарзин подал в отставку, а 31 декабря его сменил Абдольнасер Хеммати.

